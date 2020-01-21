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ВООЗ скликає екстрене засідання через вірусну пневмонію у Китаї

Новини » В світі     21.01.2020 - 01:29
ВООЗ скликає екстрене засідання через вірусну пневмонію у Китаї
Ілюстративне фото (twitter.com/NoviniteEU)

Новий коронавірус передається від людини до людини

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення у Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В ВООЗ повідомили, що на зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. Комітет може виробити рекомендації щодо політики, а оголошення надзвичайного стану означатиме заклик до міжнародного спостереження, співпраці та фінансування з метою зупинення поширення вірусу.

Нагадаємо, вірус вперше з'явився в Ухані в грудні поширився на інші населені пункти Китаю, чотири випадки зафіксовано вже й за межами країни.

Влада Китаю 20 січня підтвердила, що вірус здатний передаватися в тому числі від людини до людини. Доведено, що два випадки захворювання в провінції Гуандун на півдні країни пов'язані саме з цим типом передачі вірусу.

Новим коронавірусом вже заразилися 14 співробітників медустанов, в яких перебувають хворі.

Лідер КНР Сі Цзіньпін віддав розпорядження вжити рішучих заходів для того, щоб зупинити поширення захворювання.

Раніше китайська влада повідомила про 139 нових хворих невідомою хворобою легенів, викликаної новим різновидом коронавіруса. Кількість нових інфікованих збільшилася за два дні, нові випадки були виявлені у містах Ухань, Пекін і Шеньчжень. Загальна кількість підтверджених випадків в даний час перевищує 200.

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