Углубление экономического сотрудничества РФ и Китая может повлиять на войну в Украине, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума обсуждал с вице-премьером Китая Чжаном Гоцином углубление экономических отношений между странами, что может свидетельствовать о росте количества закупок в КНР товаров для войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Во время встречи Путин высоко оценил объем китайско-российской торговли в 2023 году и заявил, что две страны достигнут 200 миллиардов долларов США до конца года. Чжан, в свою очередь, заявил, что Китай готов "углубить взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

Аналитики отмечают, что по точная сфера деятельности Чжана - передовой производственный сектор Китая, который играет ключевую роль в достижении цели Си Цзиньпина по самообеспечению производства после 20-го партийного съезда в октябре 2022 года.

Ранее он более двадцати лет работал в NORINCO, ведущей китайской государственной компанией по производству и продаже оборонной техники.

" Его профессиональный опыт и текущие обязанности свидетельствуют о том, что увеличение объемов китайско-российской торговли будет включать товары для поддержки российской войны в Украине", - отметили в ISW.

Сотрудничество Китая и РФ

Ранее западные СМИ сообщали о возможных планах Китая по военной помощи России. В США предостерегали КНР, заявляя, что ей придется заплатить "реальную цену" в случае подтверждения таких фактов.

В августе издание The Telegraph сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства .

Расследователи писали, что российские подсанкционные компании, занимающиеся производством бронетехники, ракетных установок и стратегических бомбардировщиков получали от Китая компоненты.

Кроме этого, китайские фирмы поставили в РФ 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов для производства оружия, а также запчасти для самолетов, в том числе, и военных.

Среди получателей товаров числились Росгвардия, МВД РФ, Ростех, компания "Туполев" и другие российские структуры.

В Китае отрицали предоставление военной помощи России, заявив, что они "ответственно" относятся к вопросам экспорта товаров военного назначения.

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