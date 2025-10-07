Китай планирует создать транспортный самолет, конкурирующий с военными самолетами США

Китайская аэрокосмическая промышленность представила новую концепцию тяжелого транспортного самолета, которая может значительно расширить возможности Народно-освободительной армии (НОАК) в сфере глобальной логистики и проектирования силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Interesting Engineering .

Радикальное отличие нового самолета от существующих - это то, что фюзеляж и крылья сливаются в единую поверхность, улучшая аэродинамику, уменьшая сопротивление воздуха и увеличивая внутренний объем груза.

Согласно описанию, самолет имеет целью перевозить до 120 тонн полезной нагрузки, с максимальным взлетным весом около 470 тонн и дальностью полета 6500 километров (4000 миль) с полной загрузкой.

Самолет будет двигаться со скоростью 0,85 Маха, что сопоставимо с такими большими транспортными самолетами как американский C-5 Galaxy и украинский Ан-124 "Руслан".

Исследователи заявили, что имели целью создать новое поколение транспортных самолетов, способных выполнять межконтинентальные операции без дозаправки.

Стратегический тяжелый транспортный самолет такого масштаба позволит Китаю быстро развертывать бронетехнику, ракетные пусковые установки или механизированную пехоту в Индо-Тихоокеанском регионе и, возможно, и за его пределами.