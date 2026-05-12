ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай вооружается законами для экономической войны с США перед визитом Трампа

03:29 12.05.2026 Вт
2 мин
Пока лидеры готовятся к встрече, Пекин точит "правовое оружие"
aimg Екатерина Коваль
Китай вооружается законами для экономической войны с США перед визитом Трампа Фото: президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Пока Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином, обе стороны параллельно готовятся к длительной экономической войне. Китай сигнализирует, что больше не боится эскалации и активно строит правовой арсенал для ответных ударов на американские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Читайте также: Трамп готовит разговор с Си Цзиньпином о Тайване и поставках оружия на остров

Что делает Китай

За последние недели Пекин ввел новый правовой механизм противодействия американским санкциям, заблокировал поглощение Metа китайского ИИ-стартапа и закрепил правила наказания иностранных компаний, которые выполняют западные требования по выходу из Китая.

В апреле Пекин объявил правила, дающие регуляторам право проверять корпоративные записи, допрашивать сотрудников и запрещать компаниям или их руководителям покидать Китай, если те выводят производство из страны.

После того как США ввели санкции против пяти китайских НПЗ из-за их связей с Ираном, Китай приказал компаниям игнорировать эти санкции - воспользовавшись блокировочным механизмом 2021 года. Государственные медиа КНР подали это как "переход от накопления правовых резервов к практическому применению правового оружия".

Чем отвечают США

За последний год Вашингтон поднял пошлины на китайские товары до 145%, ввел сборы за китайские суда в американских портах и ограничил поставки критических технологий - полупроводников, химикатов и оборудования.

Что это означает для бизнеса

Компании оказались между двух огней: выполнить американский закон - нарушить китайский, и наоборот.

"Это ставит и риск, и дилемму: "Чей закон вы нарушите - наш или американский?" - отмечает президент Американско-китайского делового совета Шон Стейн.

Показательный пример - компания PVH, владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger: после отказа от хлопка из Синьцзяна она попала в китайский "список ненадежных организаций".

Ставки на встречи

Ключевой вопрос - смогут ли Трамп и Си договориться хотя бы о минимальных ограничениях на применение экономического оружия.

В прошлую пятницу парламент Тайваня существенно сократил расходы на закупку американского вооружения. Из-за значительного влияния оппозиции в законодательном органе утвердили лишь две трети от суммы, на которую рассчитывало островное правительство.

В то же время накануне Тайвань успел подписать с США сразу шесть соглашений на поставку оружия на общую сумму более 6,6 млрд долларов. Речь идет, в частности, о системах HIMARS, самоходных гаубицах М109А7 Paladin, пополнении ракетного арсенала армии и тому подобное.

Кроме того, как писала The New York Times, остров все больше озабочен собственной безопасностью из-за угрозы со стороны Китая и стремится использовать боевой опыт Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны