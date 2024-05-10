Си Цзиньпин во время визита в Европу пытался вбить клин между ЕС и США, - Bloomberg

Лидер Китая Си Цзиньпин во время своего визита в Европу пытался расколоть континент и вбить клин между США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание указывает, что визит Си Цзиньпина во Францию мало что ему принес, однако более продуктивными оказались его визиты в Сербию и Венгрию.

"Хотя Си говорил о необходимости избежать новой холодной войны, его дипломатия возродила разногласия прошлой войны, натравив Восток Европы на Запад", - пишут журналисты.

Лидер Китая хотел убить клин между США и ЕС

Макрон надеялся, что, установив более тесные личные связи, он сможет убедить китайского лидера повлиять на диктатора Владимира Путина, чтобы положить конец войне России против Украины. Однако Си не сильно изменил позицию Китая.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила экзистенциальный характер войны, но Си Цзиньпин попытался дать отпор и призвал не критиковать Китай из-за войны в Украине.

Bloomberg пишет, что Си мог надеяться вбить клин между США и Евросоюзом, но вряд ли ему это удалось. Урсула фон дер Ляйен позже сказала, что ЕС готов использовать все доступные инструменты, чтобы дать отпор несправедливой торговой практике Китая.

Контакты с Венгрией

Во время визита в Венгрию Си Цзиньпин объявил о ряде новых инвестиций в эту страну. При этом он пытался показать, что Венгрия является моделью того, как могут выглядеть отношения Европейского Союза с Китаем.

Издание пишет, что правительству Венгрии не хватает финансирования, поэтому страна пытается любыми способами найти новые стимулы для своей экономики.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, среди подписанных соглашений с Китаем - деньги на дорогостоящую модернизацию старой железнодорожной сети страны и строительство давно отложенного сообщения между аэропортом Будапешта и центром столицы. Венгрия также будет стремиться к углублению сотрудничества с Huawei для продвижения цифровизации в стране.

При этом журналисты уточняют, что это не первая попытка Китая расколоть ЕС. В 2012 году Пекин создал механизм для укрепления связей с 16 странами Центральной и Восточной Европы, но впоследствии эта инициатива пришла в упадок.

Позиция Си Цзиньпина по поводу войны в Украине

Лидер Китая не выступил с осуждением России, а наоборот, углубил связи между странами после вторжения РФ в Украину. Однако Си Цзиньпин выступает за скорейшее окончание войны и для этого Китай придумал свой "мирный план".

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Си Цзиньпином заявил, что его страна поддерживает так называемый "мирный план" Китая для завершения войны в Украине.