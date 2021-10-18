Китай засудив США і Канаду за військові кораблі в Тайванській протоці
Китайські військові засудили США і Канаду за військові кораблі в Тайванському протоці. Вони вважають, що обидві країни змовилися, щоб посилити напруженість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Командування Східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю заявило, що його війська стежили за кораблями і "стояли на сторожі" протягом усього часу, поки вони перебували у водах Тайваню.
У Китаї вважають, що США і Канада змовилися, відправивши кораблі в тайванські води.
"Сполучені Штати і Канада вступили в змову, щоб спровокувати й викликати проблеми... серйозно поставити під загрозу мир та стабільність в Тайванській протоці", - йдеться в повідомленні китайських військових.
Також там нагадали, що вважають Тайвань власною територією.
"Тайвань - це частина території Китаю. Театральні сили завжди підтримують високу бойову готовність і рішуче протистоять всім загрозам і провокаціям", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що дії США не пов'язані з будь-якими маніпуляціями, оскільки кораблі ВМС США проходять через протоку приблизно раз на місяць. Те ж саме стосується й американських союзників, включаючи Канаду та Великобританію.
Нагадаємо, Китай заявив, що планує возз'єднання з Тайванем. Однак лідер Тайваню заперечує таку можливість.