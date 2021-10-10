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Тайвань відповів Пекіну на мирне "воз'єднання": ми не підемо наміченим Китаєм шляхом

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Тайвань, Неділя 10 жовтня 2021 20:52
Тайвань відповів Пекіну на мирне "воз'єднання": ми не підемо наміченим Китаєм шляхом Фото: Цай Інвень, лідер Тайваню (flickr.com/presidentialoffice)
Автор: Дмитро Левицький

Президент демократично керованого острову Тайвань Цай Інвень відповіла на пропозицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо мирного "воз'єднання". Вона категорично відхилила таку можливість, заявивши, що Тайвань продовжить зміцнювати оборонні можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Інвень заявила, що Тайвань має рішучість захищати себе та своє майбутнє, яке має вирішуватися "відповідно до волі тайванського народу".

"Ми продовжимо зміцнювати нашу національну оборону та демонструвати свою рішучість захищати себе, щоб ніхто не зміг змусити Тайвань піти тим шляхом, що намітив нам Китай", - сказала вона.

Президент зазначила, що влада острову не буде діяти необдумано, але немає жодних ілюзій щодо того, шо Тайвань скориться перед тиском з боку Китаю.

На цю заяву Інвень вже відреагували у Пекіні. Так, у китайському офісі у справах Тайваню заявили, що ці слова "розпалюють конфронтацію, розділяють історію та спотворюють факти".

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