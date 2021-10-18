Китай осудил США и Канаду за военные корабли в Тайваньском проливе

Китайские военные осудили США и Канаду за военные корабли в Тайваньском проливе. Они считают, что обе страны сговорились, чтобы усилить напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что его войска следили за кораблями и "стояли на страже" на протяжении всего времени, пока они находились в водах Тайваня.

В Китае считают, что США и Канада сговорились, отправив корабли в тайваньские воды.

"Соединенные Штаты и Канада вступили в сговор, чтобы спровоцировать и вызвать проблемы… серьезно поставить под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении китайских военных.

Также там напомнили, что считают Тайвань собственной территорией.

"Тайвань - это часть территории Китая. Театральные силы всегда поддерживают высокую боевую готовность и решительно противостоят всем угрозам и провокациям", - говорится в сообщении.