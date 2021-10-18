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Китай осудил США и Канаду за военные корабли в Тайваньском проливе

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Китай, Понедельник 18 октября 2021 07:35
Китай осудил США и Канаду за военные корабли в Тайваньском проливе Фото: Китай осудил США и Канаду за военные корабли в Тайваньском проливе (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китайские военные осудили США и Канаду за военные корабли в Тайваньском проливе. Они считают, что обе страны сговорились, чтобы усилить напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что его войска следили за кораблями и "стояли на страже" на протяжении всего времени, пока они находились в водах Тайваня.

В Китае считают, что США и Канада сговорились, отправив корабли в тайваньские воды.

"Соединенные Штаты и Канада вступили в сговор, чтобы спровоцировать и вызвать проблемы… серьезно поставить под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении китайских военных.

Также там напомнили, что считают Тайвань собственной территорией.

"Тайвань - это часть территории Китая. Театральные силы всегда поддерживают высокую боевую готовность и решительно противостоят всем угрозам и провокациям", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что действия США не связаны с какими-либо манипуляциями, поскольку корабли ВМС США проходят через пролив примерно раз в месяц. То же самое касается и американских союзников, включая Канаду и Великобританию.

Напомним, Китай заявил, что планирует воссоединение с Тайванем. Однако лидер Тайваня отрицает такую возможность.

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