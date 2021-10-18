Китай осудил США и Канаду за военные корабли в Тайваньском проливе
Китайские военные осудили США и Канаду за военные корабли в Тайваньском проливе. Они считают, что обе страны сговорились, чтобы усилить напряженность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что его войска следили за кораблями и "стояли на страже" на протяжении всего времени, пока они находились в водах Тайваня.
В Китае считают, что США и Канада сговорились, отправив корабли в тайваньские воды.
"Соединенные Штаты и Канада вступили в сговор, чтобы спровоцировать и вызвать проблемы… серьезно поставить под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении китайских военных.
Также там напомнили, что считают Тайвань собственной территорией.
"Тайвань - это часть территории Китая. Театральные силы всегда поддерживают высокую боевую готовность и решительно противостоят всем угрозам и провокациям", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что действия США не связаны с какими-либо манипуляциями, поскольку корабли ВМС США проходят через пролив примерно раз в месяц. То же самое касается и американских союзников, включая Канаду и Великобританию.
Напомним, Китай заявил, что планирует воссоединение с Тайванем. Однако лидер Тайваня отрицает такую возможность.