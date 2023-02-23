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Китай в ООН цинично призвал не давать оружие Украине, потому что это "не принесет мира"

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Четверг 23 февраля 2023 20:57
Китай в ООН цинично призвал не давать оружие Украине, потому что это "не принесет мира" Фото: заместитель постоянного представителя Китая в ООН Дай Бинг (twitter.com/Chinamission2un)
Автор: Валерия Полищук

Через год после начала российской войны жестокие факты являются убедительным доказательством того, что отправка оружия Украине не принесет миру.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая в ООН Дай Бинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Генассамблеи ООН.

Бинг также заявил, что позиция Китая по отношению к Украине была "последовательной и четкой".

"Главным приоритетом Пекина является содействие прекращению огня и боевых действий без промедлений. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в урегулировании войны в Украине", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что все стороны должны строго соблюдать ядерные конвенции, добавив, что ядерное оружие не может быть использовано.

"Ядерное оружие не может быть использовано, ядерная война не может быть развязана", - заявил Бинг.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс заметил признаки того, что Китай планирует послать оружие России для помощи в ее войне против Украины.

Кроме того, Соединенные Штаты предупредили Китай о том, что оказание какой-либо материальной поддержки военным усилиям России будет иметь "очень серьезные последствия".

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