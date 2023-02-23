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Китай в ООН цинічно закликав не давати зброю Україні, бо це "не принесе миру"

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Четвер 23 лютого 2023 20:57
Китай в ООН цинічно закликав не давати зброю Україні, бо це "не принесе миру" Фото: заступник постійного представника Китаю в ООН Дай Бінг (twitter.com/Chinamission2un)
Автор: Валерія Поліщук

Через рік після початку російської війни жорстокі факти є переконливим доказом того, що надсилання зброї Україні не принесе миру.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Дай Бінг, повідомляє РБК-Україна з посилання на засідання Генасамблеї ООН.

Бінг також заявив, що позиція Китаю щодо України була "послідовною і чіткою".

"Головним пріоритетом Пекіна є сприяння припиненню вогню і бойових дій без зволікань. Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні", - заявив дипломат.

Він також підкреслив, що всі сторони повинні суворо дотримуватися ядерних конвенцій, додавши, що ядерна зброя не може бути використана.

"Ядерна зброя не може бути використана, ядерна війна не може бути розв'язана", - заявив Бінг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс помітив ознаки того, що Китай планує надіслати зброю Росії для допомоги у її війні проти України.

Крім того, Сполучені Штати попередили Китай про те, що надання будь-якої матеріальної підтримки військовим зусиллям Росії матиме "дуже серйозні наслідки".

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