США предупредили Китай о "серьезных последствиях" в случае оказания помощи РФ
Соединенные Штаты предупредили Китай о том, что оказание какой-либо материальной поддержки военным усилиям России будет иметь "очень серьезные последствия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы четко дали понять, что предоставление материальной поддержки России или помощь с любым типом системного уклонения от санкций будет для нас очень серьезной проблемой", - сказала министр финансов США Джанет Йеллен.
По ее словам, США будут продолжать объяснять правительству Китая, компаниям и банкам в их юрисдикции правила относительно санкций и серьезные последствия, с которыми они столкнутся в случае их нарушения.
Министр также отметила, что переговоры между США и Китаем по экономическим вопросам возобновятся в "подходящее время".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Китай отрицает намерения поставлять вооружение России.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о серьезных последствиях при передаче оружия России.
Администрация президента США решает, обнародовать ли разведданные, согласно которым Китай взвешивает аргументы за и против поставки оружия РФ.
Отметим, что США не фиксируют передачу Китаем вооружения для нужд России. Однако Пекин еще не снял вопрос о предоставлении летальной помощи с рассмотрения.
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