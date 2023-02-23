США предупредили Китай о "серьезных последствиях" в случае оказания помощи РФ

Соединенные Штаты предупредили Китай о том, что оказание какой-либо материальной поддержки военным усилиям России будет иметь "очень серьезные последствия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы четко дали понять, что предоставление материальной поддержки России или помощь с любым типом системного уклонения от санкций будет для нас очень серьезной проблемой", - сказала министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, США будут продолжать объяснять правительству Китая, компаниям и банкам в их юрисдикции правила относительно санкций и серьезные последствия, с которыми они столкнутся в случае их нарушения.

Министр также отметила, что переговоры между США и Китаем по экономическим вопросам возобновятся в "подходящее время".