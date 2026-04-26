ua en ru
Нд, 26 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Дніпра Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Китай незадоволений санкціями ЄС проти Росії і обіцяє заходи у відповідь

10:02 26.04.2026 Нд
2 хв
Що не сподобалось Пекіну в новому пакеті обмежень?
aimg Марія Науменко
Фото: Китай розкритикував санкції ЄС проти Росії (Getty Images)

Китай заявив про намір вжити заходів у відповідь на новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, до якого включили китайські компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно із заявою Міністерства торгівлі Китаю, рішення ЄС суперечить раніше досягнутим домовленостям і підриває політичні зобов’язання, які лежать в основі відносин між Пекіном та Брюсселем.

"Незважаючи на неодноразові зауваження та заперечення з боку Китаю, ЄС все ж включив китайські компанії до свого 20-го раунду санкцій проти Росії", - оголосили у відомстві.

У міністерстві підкреслили, що Китай "висловлює глибоке незадоволення та рішуче виступає проти цього кроку", а також попередили, що всі наслідки такого рішення ляжуть на Європейський Союз.

Кілька днів тому ЄС оприлюднив деталі 20-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження, зокрема, стосуються китайських компаній, які, за даними Брюсселя, могли постачати Росії товари подвійного призначення для військово-промислового сектору.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який став одним із найбільших за останні роки.

До списку обмежень потрапили 36 організацій енергетичного сектору, а також 46 суден "тіньового флоту", яким заборонили доступ до портів ЄС.

Окремо санкції передбачають обмеження на обслуговування російських танкерів зі зрідженим природним газом та криголамів.

В Україні позитивно оцінили цей пакет, зазначивши, що він враховує значну частину пропозицій Києва.

Водночас українська сторона вже очікує на наступний, 21-й пакет санкцій. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Київ розраховує на подальшу фінансову ізоляцію Росії, посилення енергетичних обмежень і припинення постачання компонентів для російського озброєння.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Санкції проти Росії Російська Федерація Китай Євросоюз
Новини
Аналітика
