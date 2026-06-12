Китай обучал солдат РФ для войны в Украине, ЕС имеет доказательства, - СМИ

В Евросоюзе подтвердили, что Китай тренировал сотни российских солдат для войны против Украины. Некоторые из них уже оказались на передовой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом высокопоставленный чиновник ЕС рассказал "Суспільному".
"Наши службы подтвердили, что такая подготовка происходит в нескольких местах на территории Китая. Речь идет о сотнях человек, но это противоречит тому, что нам до сих пор сообщали китайские стороны", - подчеркнул он.
Эту ситуацию и дальнейшее взаимодействие с Пекином европейские министры иностранных дел планируют детально обсудить в понедельник на встрече в Люксембурге.
Главное внимание чиновники сосредоточат на вопросах внешней и оборонной политики. В частности, министры поднимут проблему зависимости европейского оборонно-промышленного комплекса от китайских цепей поставок и экономических игроков. Также на повестке дня будет обсуждение коллективных интересов ЕС на случай возможного кризиса в регионе Дальнего Востока.
Во время этой встречи высокая представительница ЕС Кая Каллас планирует подчеркнуть, что ключевым фактором в отношениях с таким мощным партнером, как Китай, является внутреннее единство всего Евросоюза.
Напомним, ранее Reuters сообщило, что в конце прошлого года Китай тайно подготовил на своей территории примерно 200 российских военных, часть из которых впоследствии вернулась к участию в боевых действиях против Украины.
В то же время Пекин отрицает такие сообщения о скрытой подготовке российских военных, называя подобные утверждения попытками переложить ответственность за войну в Украине.
Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал тайную подготовку российских военных в Китае, заявив, что подобные сообщения не соответствуют действительности и их следует воспринимать критически.
Издание Welt сообщало, что среди российских военных, которых тайно готовил Китай, могли быть операторы дронов из элитного подразделения "Рубикон".