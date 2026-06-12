Китай обучал солдат РФ для войны в Украине, ЕС имеет доказательства, - СМИ

"Наши службы подтвердили, что такая подготовка происходит в нескольких местах на территории Китая. Речь идет о сотнях человек, но это противоречит тому, что нам до сих пор сообщали китайские стороны", - подчеркнул он.

Эту ситуацию и дальнейшее взаимодействие с Пекином европейские министры иностранных дел планируют детально обсудить в понедельник на встрече в Люксембурге.

Главное внимание чиновники сосредоточат на вопросах внешней и оборонной политики. В частности, министры поднимут проблему зависимости европейского оборонно-промышленного комплекса от китайских цепей поставок и экономических игроков. Также на повестке дня будет обсуждение коллективных интересов ЕС на случай возможного кризиса в регионе Дальнего Востока.

Во время этой встречи высокая представительница ЕС Кая Каллас планирует подчеркнуть, что ключевым фактором в отношениях с таким мощным партнером, как Китай, является внутреннее единство всего Евросоюза.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что в конце прошлого года Китай тайно подготовил на своей территории примерно 200 российских военных, часть из которых впоследствии вернулась к участию в боевых действиях против Украины.

В то же время Пекин отрицает такие сообщения о скрытой подготовке российских военных, называя подобные утверждения попытками переложить ответственность за войну в Украине.