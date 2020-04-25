Китай направив до Північної Кореї групу медиків для консультацій Кім Чен Ина

Китай направив групу медичних фахівців до Північної Кореї, де вони повинні будуть консультувати лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє Reuters.

Посилаючись на три анонімних джерела, агентство зазначає, що делегацію китайських медиків очолив високопоставлений співробітник міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

"Вони вирушили до Північної Кореї у четвер, 23 квітня", - передає міжнародне інформагентство.

Зазначається, що відправка медиків до Північної Кореї для Кім Чен Ина може бути підтвердженням нещодавніх повідомлень про погіршення здоров’я лідера КНДР після операції на серці.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує зберігати владу, попри нещодавні чутки про погіршення стану його здоров'я.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що північнокорейському лідеру Кім Чен Ину загрожує серйозна небезпека після операції. Нещодавно Кім пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого діда Кім Ір Сена, засновника КНДР.

Також зазначалось, що у випадку раптової смерті Кіма, посаду лідера Північної Кореї займе його сестра.