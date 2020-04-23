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Кім Чен Ин продовжує зберігати владу в Північній Кореї, - Пентагон

Новини » Політика     23.04.2020 - 15:25
Кім Чен Ин продовжує зберігати владу в Північній Кореї, - Пентагон
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Попри чутки про погіршення здоров'я, Кім має контроль над владою

У Пентагоні заявили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує зберігати владу, попри нещодавні чутки про погіршення стану його здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на DW.

За словами заступника голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Джона Хайтена, наразі Кім має повний контроль над владою та військовими в КНДР. При цьому він висловив впевненість, що немає жодних причин вважати інакше.

"Я припускаю, що Кім Чен Ин досі має повний контроль над корейською атомною зброєю та корейськими військовими силами", - заявив він.

Однак, як зазначив Хайтен, у нього немає даних американської розвідки, які б змогли однозначно підтвердити або ж спростувати чутки щодо критичного стану здоров'я лідера Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що північнокорейському лідеру Кім Чен Ину загрожує серйозна небезпека після операції. Нещодавно Кім пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого діда Кім Ір Сена, засновника КНДР.

Пізніше також повідомлялося, що чиновники КНДР нібито почали готувати на заміну Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон. У випадку раптової смерті Кіма, посаду лідера Північної Кореї займе його сестра.

Додамо, що наприкінці березня лідер КНДР Кім Чен Ин провів кілька військових навчань, на яких випробовували крилаті та балістичні ракети. Кім особисто командував навчаннями реактивної артилерії.

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