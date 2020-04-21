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Лідерові КНДР загрожує небезпека після операції, - CNN

Новини » Політика     21.04.2020 - 06:24
Лідерові КНДР загрожує небезпека після операції, - CNN
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Кім Чен Ин пропустив святкування дня народження засновника Північної Кореї через операцію

США стежать за тим, що лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину після операції загрожує серйозна небезпека. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє CNN.

Інформацію повідомив американський чиновник, якому це прямо відомо.

Повідомляється, що Кім нещодавно пропустив 15 квітня державні святкування з нагоди дня народження дідуся Кім Ір Сена, засновника КНДР. Це викликало спекуляції про благополуччя Кім Чен Ина. Нібито його здоров'я погіршилося після операції, зробленої з причини кардіоваскулярного захворювання.

За даними розвідки операція проходила 12 квітня. Зараз Кім відновлюється на своїй віллі. Стан здоров'я лідера Північної Кореї нібито погіршився через "ожиріння, перевтоми і куріння".

Збір розвідувальних даних з Північної Кореї - одна з найскладніших завдань для розвідки США. Північна Корея жорстко контролює будь-яку інформацію, навколо її лідера, з яким у країні поводяться майже як з божеством.

Відсутність новин про лідера країни в офіційних державних ЗМІ часто викликає чутки про його здоров'я. Так, відсутність Кім Чен Іра на параді, присвяченому 60-річчю Північної Кореї в 2008 році, супроводжувалося чутками, що у нього погіршилося здоров'я. Пізніше з'ясувалося, що у лідера був інсульт, після якого його здоров'я продовжувало погіршуватися до самої смерті в 2011 році.

Раніше Кім Чен Ин зникав з поля зору громадськості на понад місяць в 2014 році, що також викликало чутки про його здоров'я. Він повернувся з тростиною, а через кілька днів південнокорейська розвідка заявила, що у нього була операція - видалення кісти зі щиколотки.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що в КНДР провели кілька військових навчань і випробували крилаті і балістичні ракети. За даними північнокорейських ЗМІ, нібито глава Північної Кореї Кім Чен Ин особисто командував навчаннями реактивної артилерії.

Влада КНДР розповіла про коронавірус в країні, всупереч офіційним заявам, - RFA КНДР активізувала ракетні випробування в умовах пандемії коронавірусу, - Reuters
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