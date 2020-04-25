Китай направил в Северную Корею группу медиков для консультаций Ким Чен Ына

Китай направил группу медицинских специалистов к Северной Корее, где они должны будут консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Ссылаясь на три анонимных источника, агентство отмечает, что делегацию китайских медиков возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

"Они отправились к Северной Корее в четверг, 23 апреля", - передает международное информагентство.

Отмечается, что отправка медиков в Северную Корею для Ким Чен Ына может быть подтверждением недавних сообщений об ухудшении здоровья лидера КНДР после операции на сердце.

Напомним, в Пентагоне заявили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает сохранять власть, несмотря на недавние слухи об ухудшении состояния его здоровья.

Ранее американские СМИ сообщили, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну грозит серьезная опасность после операции. Недавно Ким пропустил государственные празднования по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя КНДР.

Также отмечалось, что в случае внезапной смерти Кима, должность лидера Северной Кореи займет его сестра.