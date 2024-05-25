ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай завершил военные учения возле Тайваня с имитациями атаки

Суббота 25 мая 2024 07:59
UA EN RU
Китай завершил военные учения возле Тайваня с имитациями атаки Фото: флот береговой охраны Китая (Xinhua/Wang Yuguo)
Автор: Владимир Костырин

Китай объявил о завершении двухдневных военных учений вокруг Тайваня. Во время них военные Народно-освободительной армии КНР имитировали атаки с бомбардировщиками и упражнялись в посадке на корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пекин отмечает, что военные учения на острове Тайвань длились запланированный период времени.

Об их завершении было заявлено на военном телеканале китайского государственного телевидения поздно в пятницу. В официальной газете People's Liberation Army Daily рассказали, что учения длились два дня - с четверга по пятницу, как было объявлено ранее.

Между тем, в министерстве обороны Тайваня в субботу заявили об увеличении привлеченных китайских военных самолетов и кораблей.

Учения Китая

КНР начала учения "Совместный меч - 2024A" через три дня после того, как президентом Тайваня стал Лай Чин-те, которого Пекин называет "сепаратистом". Он является сторонником независимости Тайваня и сближения с США.

В Китае заявили, что военные учения стали "наказанием" за речь Лая на инаугурации в понедельник. В ней политик сказал, что обе стороны Тайваньского пролива "не подчиняются друг другу" - это было воспринято Пекином как декларация о двух отдельных государствах.

Добавим, тайваньские чиновники осудили обучение КНР и заявили, что не поддадутся давлению со стороны Пекина.

В учениях были задействованы более 60 самолетов

Сегодня, 25 мая, в Минобороны Тайваня рассказали о том, что вчера 46 китайских военных самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, ранее служившую неофициальным "барьером" между двумя сторонами.

В общей сложности, утверждает Тайбэй, было обнаружено 62 китайских самолета и 27 кораблей ВМС на этих учениях.

Также в тайваньском министерстве утверждают, что современные истребители Су-30 и ядерные бомбардировщики H-6 пролетели в проливе, а также в канале Баши, отделяющем Тайвань от Филиппин.

Также сообщалось, что 23 мая в ответ на учения Китая Тайвань поднял в воздух самолеты, и перевел войска в повышенную боевую готовность.

Детальнее об учениях Китая и зачем он окружил Тайвань с моря, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
ВСУ сдерживают врага на Харьковском направлении, россияне давят на Донбассе: карты ISW
ВСУ сдерживают врага на Харьковском направлении, россияне давят на Донбассе: карты ISW
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию