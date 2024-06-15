Тайвань усиливает сотрудничество с США и партнерами, чтобы предотвратить вторжение Китая

Тайвань углубляет экономическую интеграцию с другими демократическими странами и работает с партнерами, включая США, чтобы удержать президента Китая Си Цзиньпина от приказа о вторжении на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Китай - они будут действовать или нет? Мы не знаем. Мы хотим убедиться, что каждый день, когда Си Цзиньпин просыпается и смотрит в зеркало перед бритьем, он говорит: "Не сегодня", - сказал в интервью Bloomberg Television де-факто посол Тайваня в США Александр Тах-Рей Юй.

По словам дипломата, Китай готовится к возможности агрессии против Тайваня, но Тайбэй также готовится к этому сценарию с помощью "многих друзей, включая США".

Тайваньский посол, который занял свою должность в декабре, отметил, что он контактирует с американскими чиновниками на тему отставания в выполнении оборонных заказов. Частично это вызвано перебоями в цепочке поставок, в которых некоторые республиканцы обвиняют администрацию Байдена из-за поддержки Украины.

Что касается американских систем вооружений, то, по словам дипломата, "за многие из них мы уже провели необходимые платежи и все еще ждем доставку".

"Это вопрос, который мы постоянно обсуждаем, координируя с администрацией США", - сказал Юй.

Отвечая на вопрос, не слишком ли остро Пекин реагирует на новую администрацию в Тайбэе, посол отметил, что Китай "просто пытается найти оправдание, чтобы действовать против Тайваня", в частности агрессивно реагируя на политические события в Тайбэе и визиты американских чиновников, как визит экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вместо этого он сказал, что не Тайвань и не Вашингтон подпитывают региональную напряженность.

"Это Пекин посылает корабли, это Пекин посылает боевиков вокруг Тайваня - это они создают всю напряженность в Тайваньском проливе. Они должны относиться к нам с уважением, как к равным", - сказал Юй.

Посол надеется, что Тайвань и США смогут достичь второго торгового соглашения по таким вопросам, как сельское хозяйство, труд и окружающая среда, в рамках инициативы, которая уже позволила им заключить соглашение о сокращении некоторой регуляторной волокиты.

"Вести переговоры в год выборов, чем ближе к ноябрю, тем сложнее. Поэтому мы хотели бы сделать это как можно скорее", - сказал Юй.