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Президент Тайваня заявил, что Китай считает "ликвидацию" страны национальным делом

Тайвань, Воскресенье 16 июня 2024 10:18
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Президент Тайваня заявил, что Китай считает "ликвидацию" страны национальным делом Китай считает ликвидацию Тайваня национальным делом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Китай рассматривает аннексию и "ликвидацию" Тайваня как свое великое национальное дело.

Об этом заявил президент Тайваня Лай Циндэ, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наибольшая проблема состоит в том, чтобы противостоять мощному подъему Китая, (который - ред) разрушает статус-кво в Тайванском проливе и считает аннексию Тайваня и ликвидацию Китайской Республики большим делом восстановления своего народа", - сказал он.

На западе в военной академии, где выступил Лай Циндэ, он добавил, что курсанты должны защищать Тайвань от аннексии Китаем и что будущее острова может решить только его народ.

"Мы действительно должны уметь различать себя и наших врагов, а также между другом и врагом, и абсолютно не можем согласиться с поражением, первое сражение - последняя битва", - добавил Лай.

Отношения Тайваня и Китая

Тайвань углубляет экономическую интеграцию с другими демократическими странами и работает с партнерами, включая США, чтобы удержать президента Китая Си Цзиньпина от приказа о вторжении на остров.

Подробнее о противостоянии и почему Тайвань боится признавать собственную независимость и начнется ли мировая война из-за острова размером с Одесскую область – подробнее в материале РБК-Украина.

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