Китай имеет больше шансов получить доступ к критическим минералам РФ, чем США, - эксперт

Логистика дальних месторождений

"Российские месторождения расположены очень удобно для Китая. Это Восточная Сибирь, это Якутия. Логистики там нет, ее нужно создать. Китай может спокойно реализовать мощные инфраструктурные проекты как раз в этой части России, то есть в Восточной Сибири. Это под силу только Китаю", - сказал эксперт.

Михаил Гончар отметил, что наиболее перспективное месторождение редкоземельных металлов в России - это "Томтор", которое находится в Якутии. Месторождениерасположено более чем в 2 000 км от города Якутск и в 400 км от берега моря Лаптевых.

Значительная удаленность от городов, портов и любой другой инфраструктуры очень затрудняет разработку этого месторождения. Эксперт отметил, что россияне ведут там незначительную добычу, но транспортировка полученной руды осуществляется по очень сложному логистическому маршруту.

"Они потихоньку вывозят руду, справляют ее по реке в Северо-Ледовитый океан, далее везут судами в порт Мурманска, а затем по железной дороге транспортируют в Краснокаменск (Забайкальский край РФ - ред.), где есть завод, который может перерабатывать урановую руду и руду с редкоземельными элементами. Это же колоссальная логистическая цепочка", - пояснил Михаил Гончар.

Технологическая сложность добычи

Эксперт напомнил, что в конце февраля Россия предложила США разработку ее залежей критического сырья, в противовес украинским месторождениям. "Россияне сказали американцам: "А у нас этого добра (критических минералов - ред.) на порядок больше, чем в Украине". Это правда, но разрабатывать они этого не умеют", - отметил эксперт.

По его словам, в этом вопросе важным фактором являются технологии, которые позволяют вести геологоразведку и добычу рудных полезных ископаемых в сложных климатических условиях вечной мерзлоты.

"У россиян нет серьезных возможностей все это разрабатывать в Арктической зоне. Американцы там тоже ничего сделать не смогут, потому что для работы в той зоне у них нет необходимых технологий, поскольку это работа в зоне вечной мерзлоты, где отсутствует нормальная инфраструктура", - прокомментировал Михаил Гончар.

Он добавил, что в России не очень развита отрасль по добыче и переработке критического сырья (редкоземельных металлов), исключением является добыча никеля, урана и еще немногих элементов.

"Освоить это сами россияне не смогут, потому что у них отрасль разработки месторождений и выпуска редкоземельных металлов слабо развита", - сказал Михаил Гончар, добавив, что в то же время горно-добывающая и перерабатывающая промышленность в Китае - на высоком уровне развития.

Претензии Китая на российское сырье

Эксперт подчеркнул, что Китай приложит все усилия, чтобы сохранить за собой роль лидера в сфере добычи и производства редкоземельных металлов, а потому он будет претендовать на российские месторождения.

"Китай будет бороться за то, чтобы оставить контроль над российскими месторождения за собой, в поле зрения и деятельности китайских компаний", - сказал Михаил Гончар.

По его мнению, на сегодня у Китая гораздо больше рычагов влияния на Россию, чем у США, поскольку товарооборот между РФ и КНР гораздо больше, чем объем торговли россиян с американцами.

"Россия не имеет серьезных средств на разработку таких месторождений, не имеет инфраструктуры, у них один вариант - согласиться на китайские предложения... Без Китая они ничего реально не смогут, так или иначе, они пойдут на поклон к Китаю", - сказал он, добавив, что китайская сторона уже предоставляла россиянам свои предложения по разработке дальневосточных залежей.

Почему возник интерес к критическим минералам

В середине октября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине сосредоточены критические минералы ценой в триллионы долларов. Он предложил США и ЕС заключить соглашения о совместной защите и инвестициях в добычу этих полезных ископаемых. Предложение заинтересовало администрацию президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о зависимости США от Китая в поставках критического сырья.

12 февраля 2025 года министр финансов США Скотт Бессент привез в Украину проект соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на общую сумму 500 млрд долларов. Киев отклонил это предложение из-за отсутствия в проекте соглашения гарантий безопасности для Украины.

Затем США предложили новый проект соглашения, в котором снова упоминались 500 миллиардов долларов. Зеленский отказался признавать такую сумму долга.

24 февраля российский диктатор Владимир Путин предложил США сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов в РФ.

26 февраля был опубликован проект соглашения Украины о недрах с США, согласно которому предусматривается создание Фонда, в который Украина будет отчислять 50% доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов (включая доходы от добычи нефти и газа). Фонд должен будет инвестировать средства в Украину "по крайней мере раз в год". В проекте соглашения остаются отсутствующими гарантии безопасности со стороны США.