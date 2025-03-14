Украина и США завершили работу над соглашением об ископаемых, - Стефанишина

Проект соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США готов. Осталось только его подписать.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

По ее словам, Украина готова подписать соглашение в любое время.

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят его подписать на данном этапе", - рассказала чиновница.

Сделка о полезных ископаемых

Напомним, США в феврале предложили Украине подписать соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда, которым будут совместно управлять две страны.

Деньги в такой фонд будут идти с продажи украинских полезных ископаемых.

Украина и США должны были заключить сделку 28 февраля - в день визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Но прямо перед запланированной церемонией подписания Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились.

Из-за ссоры двух лидеров соглашение о полезных ископаемых подписано не было. Но Трамп заверял, что Вашингтон все еще хочет заключить сделку.

Источники РБК-Украина сообщили, что Украина предлагала США подписать соглашение на переговорах в Джидде на этой неделе. Но Вашингтон "решил взять паузу".

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