Китай бросил вызов США и отправил на Кубу огромное судно с продуктами
В Гавану прибыло китайское грузовое судно с тысячами тонн риса для поддержки населения. Это первая часть крупной партии продовольствия, которую Пекин пообещал передать коммунистическому правительству острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Maritime Executive.
Пекин начал активно спасать Гавану от продовольственного кризиса. Правительственная делегация приняла в порту столицы Кубы сухогруз Sunny Hong, который доставил на остров 15 тысяч тонн риса.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал этот шаг положительным. Он написал в своих социальных сетях, что это благородный жест солидарности. Пекин планирует не останавливаться на этом и хочет прислать еще 60 тысяч тонн зерна.
Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес подтвердила критическую потребность в зерне. Продукты немедленно распределят по всем провинциям страны. Рис - основной элемент рациона кубинцев, а его дефицит стал слишком ощутимым.
Помощь от других стран
Китай не единственный, кто отправляет грузы в карибскую страну. Неделю назад в Гавану пришло судно из Мексики, и кубинские чиновники отчитались о получении более 3125 тонн помощи.
В мексиканский пакет вошли:
- продукты питания;
- жизненно необходимые лекарства;
- средства личной гигиены;
- солнечные панели для энергообеспечения.
Активность проявляют и религиозные организации. Христианское благотворительное сообщество Sant'Egidio International отправило контейнер из Генуи. Стоимость медицинского груза составляет примерно 815 тысяч долларов. В середине мая на остров привезли инвалидные коляски и медикаменты.
Организация планирует новую поставку в июне. Кубинцы ожидают масло, овощи и сахар, однако критики режима сомневаются в справедливости распределения. Они утверждают, что рядовые граждане редко видят эту помощь в полном объеме.
Какая сейчас ситуация на Кубе
Страна страдает от тотальных блэкаутов из-за блокады США. Ни одно судно с нефтью не может добраться до острова. Трамп требует смены режима в стране и выплаты репараций.
В то же время кубинские власти не намерены уступать без сопротивления. Ранее сообщалось, что Куба приобрела беспилотники для усиления оборонных возможностей на фоне напряженности в отношениях с США.
А госсекретарь США Марко Рубио, как этнический кубинец, пытается действовать методом "пряника". Он предлагает народу Кубы 100 миллионов долларов гуманитарной помощи и полную декоммунизацию.