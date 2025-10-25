ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

"Минус половина доходов": у Зеленского сказали, как нефтяные санкции повлияют на РФ

Суббота 25 октября 2025 21:14
UA EN RU
"Минус половина доходов": у Зеленского сказали, как нефтяные санкции повлияют на РФ Фото: в случае соблюдения санкций Россия будет терять 5 млрд нефтяных доходов в месяц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в результате санкций против "Роснефти" и "Лукойла" может потерять более половины экспорта нефти в Индию и Китай. В деньгах это половина нефтедолларов доходов.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

Он отметил, что санкции против "Роснефти" и "Лукойла" были приняты как Соединенными Штатами, так и Великобританией. В то же время Евросоюз имеет санкции только против "Роснефти", поскольку часть ЕС до сих пор зависима от "Лукойла".

"Это потенциально означает в районе 100 млрд (долларов - ред.) в год неполучение доходов. Мы ожидаем, что при условии надлежащего соблюдения соответствующих санкционных ограничений, Россия потеряет не менее 60-70% своего экспорта нефти и в Индию, и в Китай", - сказал Власюк.

Он сообщил, что в таком случае это будет означать потери дохода не менее 5 млрд долларов в месяц.

"Это болезненно, это много. Для сравнения, сейчас Россия в месяц зарабатывает в районе 10 млрд долларов. То есть, это минус половина нефтедолларов доходов одним только санкционным решением в отношении двух нефтяных компаний", - резюмировал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Санкции против РФ

Напомним, в ночь на 23 октября США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла". Помимо этого, под ограничения попали 36 дочерних структур.

В Минфине США добавили, что призывают Россию немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Также отметим, что сегодня в субботу, 25 октября, агентство Reuters написало, что США подготовили новые санкции против России, однако хотят, чтобы прежде шаг сделала Европа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
Новости
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию