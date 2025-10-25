"Минус половина доходов": у Зеленского сказали, как нефтяные санкции повлияют на РФ

Россия в результате санкций против "Роснефти" и "Лукойла" может потерять более половины экспорта нефти в Индию и Китай. В деньгах это половина нефтедолларов доходов.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

Он отметил, что санкции против "Роснефти" и "Лукойла" были приняты как Соединенными Штатами, так и Великобританией. В то же время Евросоюз имеет санкции только против "Роснефти", поскольку часть ЕС до сих пор зависима от "Лукойла".

"Это потенциально означает в районе 100 млрд (долларов - ред.) в год неполучение доходов. Мы ожидаем, что при условии надлежащего соблюдения соответствующих санкционных ограничений, Россия потеряет не менее 60-70% своего экспорта нефти и в Индию, и в Китай", - сказал Власюк.

Он сообщил, что в таком случае это будет означать потери дохода не менее 5 млрд долларов в месяц.

"Это болезненно, это много. Для сравнения, сейчас Россия в месяц зарабатывает в районе 10 млрд долларов. То есть, это минус половина нефтедолларов доходов одним только санкционным решением в отношении двух нефтяных компаний", - резюмировал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.