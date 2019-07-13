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Китай має намір запровадити санкції проти американських постачальників зброї Тайваню

Новини » Політика    13.07.2019 - 05:53
Китай має намір запровадити санкції проти американських постачальників зброї Тайваню
Ілюстративне фото: колаж РБК-Україна

У Пекіні вважають, що продаж зброї Тайваню завдає шкоди національній безпеці Китаю

Влада Китаю має намір запровадити санкції проти американських компаній, що продають озброєння Тайваню. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Напередодні у Вашингтоні схвалили продаж танків, балістичних ракет та інших озброєнь на Тайвань на загальну суму $2,2 мільярда.

У заяві китайського МЗС сказано, що продаж американського озброєння Тайваню завдає шкоди суверенітету і національній безпеці Китаю.

Як зазначає видання, Сполучені Штати є основним постачальником озброєнь Тайваню, який у Пекіні називають "відколотою китайською провінцією".

Нагадаємо, у березні радники президента США Дональда Трампа закликали Тайвань подати офіційний запит на купівлю понад 60 винищувачів F-16.

9 липня у Білому домі заявили про успішні торгові переговори з Китаєм, заявивши, що розмова пройшла "дуже добре" і вийшла "конструктивною". Зі слів радника з економіки, учасники бесіди обговорили можливість переговорів у форматі особистої зустрічі, проте до досягнення угоди, яка влаштувала б обидва боки, все ще далеко.
 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиоружиеКитайТайвань
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