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В Китаї занепокоєні проходом кораблів США через Тайванську затоку

Новини » Політика    29.04.2019 - 15:39
В Китаї занепокоєні проходом кораблів США через Тайванську затоку
Фото: есмінець William P. Lawrence

Питання Тайваню є однією з найсерйозніших проблем у відносинах між США та Китаєм

Міністерство закордонних справ Китаю висловило занепокоєння з приводу нещодавнього проходу американських військових кораблів через Тайванську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Китаю.

Як повідомив під час брифінгу офіційний представник МЗС Ген Шуан, Китай уважно стежить за проходами військових кораблів США через Тайванську протоку і вже висловив своє занепокоєння американській стороні.

Шуан зазначив, що питання Тайваню є однією з найбільш серйозних проблем відносин між Вашингтоном та Пекіном.

"Закликаємо США дотримуватися принципів Китаю і трьох спільних комюніке, а також з обережністю ставитися до питань, пов'язаних з Тайванем, щоб не створити негативного впливу на китайсько-американські відносини, а також мир і стабільність в Тайванській протоці", - наголосив представник китайського МЗС.

Нагадаємо, раніше американські військові заявили, що відправили два військових кораблі ВМС через Тайванську протоку в неділю, 27 квітня. Пентагон збільшує частоту руху по стратегічному водному шляху, незважаючи на опір з боку Китаю. Два есмінці були визначені як William P. Lawrence і Stethem.

РБК-Україна писало, що начальник штабу Військово-морських сил США адмірал Джон Річардсон закликав Вашингтон "першими завдати удару" по Росії, яка "захоплює ключові водні магістралі", та Китаю.

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