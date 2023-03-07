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Китай не хочет вступать в новую "холодную войну" из США, - Sky News

Фото: Китай не хочет вступать в новую холодную войну с США (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 марта, вице-маршал британской авиации Шон Белл заявил, что, несмотря на резкие высказывания со стороны Пекина, Китай не хочет войны с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Белл.

Он также отметил, что

Напомним, в Китае обвинили Запад в "разжигании огня" войны из-за передачи Украины оружия.

Кроме того, Пекин намекнул на передачу оружия России, поскольку США начали вооружать Тайвань.

К тому же, китайский лидер Си Цзиньпин обвинил США в "сдерживании и окружении".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайТайвань