Китай не хочет вступать в новую "холодную войну" из США, - Sky News

Сегодня, 7 марта, вице-маршал британской авиации Шон Белл заявил, что, несмотря на резкие высказывания со стороны Пекина, Китай не хочет войны с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Белл.
Он также отметил, что
Напомним, в Китае обвинили Запад в "разжигании огня" войны из-за передачи Украины оружия.
Кроме того, Пекин намекнул на передачу оружия России, поскольку США начали вооружать Тайвань.
К тому же, китайский лидер Си Цзиньпин обвинил США в "сдерживании и окружении".
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