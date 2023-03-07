Китай не хоче вступати в нову "холодну війну" з США, - Sky News

Сьогодні, 7 березня, віце-маршал британської авіації Шон Белл заявив, що попри різкі висловлювання зі сторони Пекіну, Китай не хоче війни з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Белл.
Він також зазначив, що
Нагадаємо, у Китаї звинуватили Захід у "розпалюванні вогню" війни через передачу Україні зброї.
Крім того, Пекін натякнув на передачу зброї Росії, оскільки США почали озброювати Тайвань.
До того ж китайський лідер Сі Цзіньпін звинуватив США у "стримуванні та оточенні".
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