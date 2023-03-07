В Китае обвинили Запад в "разжигании огня" войны из-за передачи оружия Украине

В Китае раскритиковали Запад из-за предоставления Украине вооружения для борьбы с российским вторжением. Пекин считает, что это якобы "разжигает огонь" войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Цинь Ганя, которого цитирует Sky News.

На своей первой пресс-конференции после вступления в должность китайский министр заявил о "необходимости Пекина развивать свои отношения с Москвой, поскольку мир становится все более турбулентным".

По его словам, "тесное взаимодействие между обоими лидерами" - президентом Си Цзиньпином и диктатором Владимиром Путиным, якобы "стало основой для китайско-российских отношений".

Глава МИД Китая повторил тезис о "нейтральной позиции Пекина" в войне и отказался критиковать вторжение РФ в Украину или даже называть это вторжением.

"Усилия по мирным переговорам неоднократно подрывались. Кажется, есть невидимая рука, которая подталкивает к затягиванию и эскалации конфликта и использует украинский кризис для обслуживания определенной геополитической программы", - заявил Цинь.

Также китайский дипломат обвинил Запад в "разжигании огня конфликта", поскольку тот передает Украине вооружение и раскритиковал отклонение так называемого "мирного плана" Китая, одобренного Россией.

"Процесс мирных переговоров должен начаться как можно быстрее, и следует уважать законные интересы всех сторон по безопасности", - добавил Цинь.

Отметим, что во время своей пресс-конференции министр иностранных дел Китая приравнял возможные поставки оружия России к помощи США Тайваню.

Напомним, что китайские власти представили свой "мирный план" относительно развязанной Россией войны против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

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