ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай готовит строгие ограничения против "теневого флота" РФ, - Bloomberg

Китай, Понедельник 29 сентября 2025 17:19
UA EN RU
Китай готовит строгие ограничения против "теневого флота" РФ, - Bloomberg Фото: Китай будет запрещать швартоваться многим танкерам "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Операторы терминалов в одном из ключевых нефтяных портов Китая Циндао готовят новые ограничения для "теневого флота" РФ. Они коснутся старых танкеров, перевозящих санкционную нефть из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно ограничениям, которые вступят в силу 1 ноября, корабли, возраст которых превышает 30 лет, будут получать запрет на швартовку. Это же касается и судов, которые имеют недействительные сертификаты или изменили свои идентификаторы Международной морской организации.

Кроме того, другие суда, которые будут заходить в порт, будут оценивать по рисковому профилю. На него будут влиять возраст корабля, а также страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. Если танкер получит низкий балл, ему тоже запретят швартоваться.

Если заявка судна будет отклонена, оно получит годовой запрет на швартовку в этом районе.

Этот шаг направлен против судов, которые перевозят санкционную нефть из Ирана и других "чувствительных поставщиков". По данным аналитической компании Kpler, порт Циндао рассматривается как крупный хаб для иранской нефти, поступающей в Китай.

Ограничения против "теневого флота" вводятся после того, как Соединенные Штаты в августе этого года ввели санкции в отношении нефтяного оператора в порту Циндао. Причиной стало получение им иранской нефти, которую транспортировало подсанкционное судно.

В то же время Эмма Ли, рыночный аналитик компании Vortexa, сообщила, что влияние новых мер на импорт подсанкционной нефти в Китай будет ограниченным.

"Его роль в обработке танкеров с высокой степенью риска относительно невелика по сравнению с другими портами Шаньдуна", - отметила она.

По словам Ли, порт Циндао теряет долю рынка в импорте нефти, которая снизилась с более 40% в 2020 году до около 20% в 2024 году. Причина заключается в расширении причалов для крупнотоннажных нефтяных судов соседними портами.

"Теневой флот" России

Напомним, сейчас каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" РФ. Это составляет около 17% от общего количества действующих танкеров.

На начало 2025 года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.

Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российский "теневой флот" сейчас насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн. В основном это старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.

Также РБК-Украина сообщало, что 19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает дополнительные санкции против "теневого флота" страны-агрессора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен