Китай готовит строгие ограничения против "теневого флота" РФ, - Bloomberg

Операторы терминалов в одном из ключевых нефтяных портов Китая Циндао готовят новые ограничения для "теневого флота" РФ. Они коснутся старых танкеров, перевозящих санкционную нефть из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно ограничениям, которые вступят в силу 1 ноября, корабли, возраст которых превышает 30 лет, будут получать запрет на швартовку. Это же касается и судов, которые имеют недействительные сертификаты или изменили свои идентификаторы Международной морской организации.

Кроме того, другие суда, которые будут заходить в порт, будут оценивать по рисковому профилю. На него будут влиять возраст корабля, а также страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. Если танкер получит низкий балл, ему тоже запретят швартоваться.

Если заявка судна будет отклонена, оно получит годовой запрет на швартовку в этом районе.

Этот шаг направлен против судов, которые перевозят санкционную нефть из Ирана и других "чувствительных поставщиков". По данным аналитической компании Kpler, порт Циндао рассматривается как крупный хаб для иранской нефти, поступающей в Китай.

Ограничения против "теневого флота" вводятся после того, как Соединенные Штаты в августе этого года ввели санкции в отношении нефтяного оператора в порту Циндао. Причиной стало получение им иранской нефти, которую транспортировало подсанкционное судно.

В то же время Эмма Ли, рыночный аналитик компании Vortexa, сообщила, что влияние новых мер на импорт подсанкционной нефти в Китай будет ограниченным.

"Его роль в обработке танкеров с высокой степенью риска относительно невелика по сравнению с другими портами Шаньдуна", - отметила она.

По словам Ли, порт Циндао теряет долю рынка в импорте нефти, которая снизилась с более 40% в 2020 году до около 20% в 2024 году. Причина заключается в расширении причалов для крупнотоннажных нефтяных судов соседними портами.