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Китай евакуює своїх громадян з Ірану у зв'язку з коронавірусом

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 17:43
Китай евакуює своїх громадян з Ірану у зв'язку з коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

По прибуттю в Китай, евакуйовані повинні будуть пройти 14-денний карантин

Китай буде евакуювати своїх громадян з уражених коронавірусом територій Ірану. Про це повідомляє видання Global Times.

Повідомляється, що співробітники посольства Китаю в Ірані підтвердили інформацію, що перший чартерний авіарейс буде відправлений в Іран, щоб доставити китайських громадян, які опинилися там, назад у Китай.

Зазначається, що пріоритет надаватиметься студентам, які перебувають в іранському місті Кум, де зафіксована найбільший спалах коронавірусу в Ірані.

По прибуттю в Китай, евакуйовані повинні будуть пройти 14-денний карантин.

Нагадаємо, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували в чотирьох. У цілому зафіксовано п'ять випадків зараження коронавірусом серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садекі.

Крім цього від коронавірусу помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахі. 26 лютого він був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахі помер.

Також повідомлялося, що в Ірані від коронавірусу помер перший чиновник - член дорадчого органу при вищому керівника Ірану (Рада) доцільності Мохаммад Мірмохаммаді.

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