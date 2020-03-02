В Ірані від коронавірусу помер перший чиновник

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Мірмохаммаді помер у віці 72 років

Ірані від коронавіруса помер перший чиновник - член дорадчого органу при вищому керівнику Ірану (Рада доцільності) Мохаммад Мірмохаммаді. Про це повідомляє ISNA.

Повідомляється, що чиновник помер вранці 2 березня в лікарні Масих Денешварі в Тегерані. Йому було 72 роки. Він був госпіталізований в минулу неділю з підозрою на коронавірус. У понеділок, 24 лютого, тест дав позитивний результат на наявність вірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані жертвами коронавірусу стали щонайменше 210 осіб. При цьому офіційні влади підтверджують лише 34 смерті від коронавірусу і 388 випадків захворювання, тоді як джерела в системі охорони здоров'я наводять інші дані.

Також повідомлялося, що в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували в чотирьох. У цілому зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавіруса серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садеки.

Крім цього від коронавіруса помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахі. 26 лютого він був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахі помер.