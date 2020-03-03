Китай эвакуирует своих граждан из Ирана в связи с коронавирусом

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По прибытию в Китай, эвакуированные должны будут пройти 14-дневный карантин

Китай будет эвакуировать своих граждан из пораженных коронавирусом территорий Ирана. Об этом сообщает издание Global Times.

Сообщается, что сотрудники посольства Китая в Иране подтвердили информацию, что первый чартерный авиарейс будет отправлен в Иран, чтобы доставить китайских граждан, оказавшихся там, обратно в Китай.

Отмечается, что приоритет будет отдаваться студентам, находящимся в иранском городе Кум, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Иране.

По прибытию в Китай, эвакуированные должны будут пройти 14-дневный карантин.

Напомним, в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано п'пять случаев заражения коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.

Кроме этого от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него обнаружили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.

Также сообщалось, что в Иране от коронавирус умер первый чиновник - член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади.