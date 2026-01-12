ua en ru
Трамп заявил, что Россия и Китай не боятся НАТО

Понедельник 12 января 2026 14:15
Трамп заявил, что Россия и Китай не боятся НАТО Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация и Китай совсем не боятся НАТО, и боятся Соединенные Штаты только из-за их сильной армии.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

"Мы должны обеспечить безопасность Соединенных Штатов. Мы должны обеспечить безопасность тех частей мира, за которые мы чувствуем ответственность. Россия или Китай совсем не боятся НАТО. Даже немного", - отметил Трамп.

По его словам, Китай и РФ "чрезвычайно" боятся США только из-за того, что американский лидер якобы создал армию.

"Если бы я не отстроил армию, мы были бы такими же, как они (другие страны НАТО - ред.)", - добавил президент США.

Трамп и НАТО

В последнее время американский лидер сделал ряд заявлений относительно состояния НАТО и важности Альянса для мировой политики.

Так, ранее Трамп заявил, что трансатлантический альянс НАТО малоэффективен без ведущей роли США. Таким образом он намекнул, что допускает возвращение Гренладии даже ценой распада трансатлантического альянса.

Кроме того, президент США ранее сообщил, что совместно с НАТО усиливает давление на Россию. При этом президент США снова высказался относительно того, что Штаты больше не тратят деньги на помощь Украине.

По его словам, Америка даже получает прибыль от поставок вооружения Киеву, которые финансируют другие члены Альянса. Он также добавил, что теперь "они платят по полной", а НАТО передает деньги США.

"Мы продаем НАТО. Нас больше не грабят. Все идет в НАТО, а потом НАТО распределяет это. НАТО платит нам", - добавил Трамп.

