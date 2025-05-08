Китай или Турция? Кто может подхватить переговоры в Украине вместо США

Мирные усилия США

Напомним американский президент Дональд Трамп с начала предвыборной кампании заявлял, что сможет прекратить войну России против Украины. Сначала он говорил о том, что сделает это за один день, но со временем эти сроки были расширены.

Сейчас, после нескольких раундов переговоров США с Украиной и США с Россией, все еще не была прекращена война. Более того, на днях Трамп отмечал, что Вашингтон "стал ближе к одной из сторон". Но он не уточнил, речь идет об Украине или России.

Между тем известно, что на днях состоялся телефонный разговор Трампа и турецкого президента Реджепа Эрдогана. Они обсудили различные политические вопросы.

По словам Трампа, он не против привлечь Эрдогана к прекращению войны России против Украины.

В частности во время разговора Трамп отметил важность участия Турции в мирном процессе и выразил уверенность в способности Эрдогана наладить диалог между Украиной и Россией.

РБК-Украина писало, как Эрдоган отреагировал на идею Трампа относительно Украины и РФ.

Заметим, что сегодня стало известно, что Трамп хочет привлечь Китай к урегулированию войны между Украиной и Россией.

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