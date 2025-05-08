Трамп хочет привлечь Китай к урегулированию войны между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов привлечь Китай к мирному процессу между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

На вопрос журналиста о возможной помощи Китая в "ликвидации разрыва между Украиной и Россией", президент США ответил, что считает это целесообразным и надеется на успех.

Он отметил, что прекращение боевых действий стало бы большим достижением, и что США активно работают в этом направлении, будучи близкими к достижению этой цели.

"Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки к этому", - добавил он.