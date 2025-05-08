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Трамп хочет привлечь Китай к урегулированию войны между Украиной и Россией

США, Четверг 08 мая 2025 18:52
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Трамп хочет привлечь Китай к урегулированию войны между Украиной и Россией Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов привлечь Китай к мирному процессу между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

На вопрос журналиста о возможной помощи Китая в "ликвидации разрыва между Украиной и Россией", президент США ответил, что считает это целесообразным и надеется на успех.

Он отметил, что прекращение боевых действий стало бы большим достижением, и что США активно работают в этом направлении, будучи близкими к достижению этой цели.

"Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки к этому", - добавил он.

Роль Китая в войне РФ против Украины

Заметим, что Пекин якобы поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование войны в Украине, и призывает стороны сосредоточиться на поиске причин конфликта.

В конце прошлого месяца Пекин призвал Украину и Россию выяснить "корни конфликта".

Стоит отметить, что несмотря на прочные торговые связи между Россией и Китаем, официальный Пекин неоднократно отрицал поставки оружия ни одной из сторон конфликта.

Между тем и китайские представители утверждают, что не имеют отношения к войне РФ против Украины.

Однако существует немало доказательств, свидетельствующих о том, что Китай помогает России обходить западные санкции, что, в частности, поддерживает военные усилия Кремля.

В частности напомним, что в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины захватили двух китайских граждан, которые воевали на стороне России.

Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность и заявило, что "выясняет ситуацию".

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Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп
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