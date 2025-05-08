Трамп хочет привлечь Китай к урегулированию войны между Украиной и Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов привлечь Китай к мирному процессу между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
На вопрос журналиста о возможной помощи Китая в "ликвидации разрыва между Украиной и Россией", президент США ответил, что считает это целесообразным и надеется на успех.
Он отметил, что прекращение боевых действий стало бы большим достижением, и что США активно работают в этом направлении, будучи близкими к достижению этой цели.
"Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки к этому", - добавил он.
Роль Китая в войне РФ против Украины
Заметим, что Пекин якобы поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование войны в Украине, и призывает стороны сосредоточиться на поиске причин конфликта.
В конце прошлого месяца Пекин призвал Украину и Россию выяснить "корни конфликта".
Стоит отметить, что несмотря на прочные торговые связи между Россией и Китаем, официальный Пекин неоднократно отрицал поставки оружия ни одной из сторон конфликта.
Между тем и китайские представители утверждают, что не имеют отношения к войне РФ против Украины.
Однако существует немало доказательств, свидетельствующих о том, что Китай помогает России обходить западные санкции, что, в частности, поддерживает военные усилия Кремля.
В частности напомним, что в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины захватили двух китайских граждан, которые воевали на стороне России.
Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность и заявило, что "выясняет ситуацию".
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