Китай чи Туреччина? Хто може підхопити перемовини в Україні замість США

Мирні зусилля США

Нагадаємо американський президент Дональд Трамп з початку передвиборчої кампанії заявляв, що зможе припинити війну Росії проти України. Спочатку він говорив про те, що зробить це за один день, але з часом ці строки було розширено.

Наразі, після декількох раундів перемовин США з Україною та США з Росією, все ще не було припинено війну. Ба більше, днями Трамп зазначав, що Вашингтон "став ближчим до однієї зі сторін". Але він не уточнив, йдеться про Україну чи Росію.

Тим часом відомо, що днями відбулась телефонна розмова Трампа та турецького президента Реджепа Ердогана. Вони обговорили різні політичні питання.

За словами Трампа, він не проти залучити Ердогана до припинення війни Росії проти України.

Зокрема під час розмови Трамп наголосив на важливості участі Туреччини в мирному процесі та висловив упевненість у здатності Ердогана налагодити діалог між Україною та Росією.

РБК-Україна писало, як Ердоган відреагував на ідею Трампа щодо України та РФ.

Зауважимо, що сьогодні стало відомо, що Трамп хоче залучити Китай до врегулювання війни між Україною та Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.