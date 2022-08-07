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Китай проводитиме "регулярні" навчання біля Тайваню

Фото: Китай проводитиме "регулярні" навчання біля Тайваню (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Сергій Пишкін

Китай готується провести "регулярні" військові навчання на сході від серединної лінії Тайванської протоки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серединна лінія, є вузькою протокою між островом Тайвань та материковим Китаєм. Вона виступає неофіційною лінією контролю, яку зазвичай не перетинають військові літаки, або ж кораблі обох сторін.

Про "регулярні" військові навчання повідомило державне телебачення Китаю. В телебаченні серединну лінію назвали "уявною" та відзначили, що вона ніколи не була визнана юридично й була проведена США для військових потреб у минулому столітті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри загрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Також Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.

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