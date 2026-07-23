"Теневой флот", банки и не только: ЕС принял новые санкции против России
23 июля Совет ЕС проголосовал за новые санкции против России. Это самый большой пакет за 4 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета Евросоюза.
ЕС принял 21-й пакет санкций против РФ
Документ содержит жесткие экономические санкции против секторов, которые оказывают наибольшее влияние на экономику России и ее способность вести войну против Украины.
В 21-м пакете санкций ЕС - 218 человек и организаций :
- 48 физических лиц,
- 170 организаций.
Кто в списках
ЕС значительно расширил меры против финансового и банковского сектора России как инструмента военной экономики России:
- замораживание активов и запрет предоставлять средства 94 банкам и крупным финансовым учреждениям,
- важной фигуре в банковском истеблишменте России,
- запрет на транзакции на 33 российских кредитных и финансовых учреждения.
Кроме того, вводится запрет на транзакции против киргизского банка, связанного с запретом SPFS (Системы передачи финансовых сообщений) и трех других нероссийских банков за обход санкций.
ЕС также добавил в список 4 пункта, связанных с трансграничной сетью A7, включая ее новые связи с Африкой.
Он распространил запрет на транзакции на 14 платформ криптоуслуг. Также впервые была введена возможность полного запрета услуг, связанных с криптоактивами, для третьих стран.
Что с ценой на нефть РФ
Сегодняшний пакет приостанавливает автоматическую корректировку механизма ограничения цен на нефть до 15 июля 2027 года.
"Теневой флот" России
ЕС включил в список еще 41 судно в дополнение к уже подпадающим под санкции 632.
Эти меры направлены против танкеров из не входящих в ЕС стран, но являются частью "теневого флота".
ЕС вносит в списки санкций:
- 8 организаций и 1 человек, активно работающих в экосистеме "теневого флота", включая компании, работающие от имени российских нефтяных гигантов,
- впервые крюинговое агентство, оказывающее поддержку "теневому флоту".
Санкции против НПЗ
ЕС также внес в санкционный список 18 организаций и 1 человек в нефтяном секторе.
В списки вошли:
- 3 НПЗ в России,
- большой белорусский НПЗ,
- компания, предназначенная для реализации белорусских нефтепродуктов в России.
Кроме того, пакет создает возможность запретить операции с перечисленными НПЗ в России и третьих странах, которые перерабатывают или рафинируют российскую сырую нефть и нефтепродукты.
В этом контексте ЕС вводит запрет на сделки, которые вступят в силу через шесть месяцев, на грузинский НПЗ , торгующий и перерабатывающий российскую нефть на базе порта Кулеви.
Кроме того, ЕС добавил пять нефтетрейдеров в этот список.
ЕС также распространил запрет на транзакции на два российских порта и четыре аэропорта РФ.
Сегодняшний пакет вводит обязательства по сообщению о продаже перевозящих СПГ танкеров и возможность ввести новые ограничения на продажу таких танкеров российским гражданам и компаниям. Также вводит другие договорные обязательства для уменьшения риска их перепродажи России или использования в РФ.
Какие еще санкции приняты
ЕС также включил в список:
- 7 основных игроков в золотодобывающем секторе,
- одну из важнейших алмазных компаний,
- несколько организаций, действующих в горнодобывающем и металлургическом секторах.
Ограничения против ВПК РФ
21-й пакет санкций вводит 56 отдельных списков лиц и компаний, вовлеченных в российский военно-промышленный комплекс. К ним относятся 37 подсанкционных субъектов, непосредственно связанных с дальнобойными дронами, относящимися к их производству и цепям снабжения.
Совет ЕС также добавил 51 новую организацию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования из-за их поддержки ВПК России в ее войне против Украины.
Пакет вводит основу для комплексного визового запрета для комбатантов и бывших комбатантов российских вооруженных сил и прокси-группировок, участвующих в войне против Украины. Совету ЕС предстоит решить , когда запрет вступит в силу.
ЕС согласился расширить существующий запрет на экспорт таких товаров как:
- никелевые порошки, металлы и сплавы, используемые в коррозионностойких покрытиях реактивных двигателей;
- бериллиевые порошки, используемые в ракетном топливе и высокоэффективных сплавах;
- самоклеящиеся пленки, ленты и полосы, используемые в аэрокосмическом и оборонном секторах;
- авиационные товары, специфические для БПЛА,
- системы прекращения полета для дронов и ракет
Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих значительные доходы России (на сумму более 60 миллионов евро):
- медные руды,
- никелевые руды,
- свинцовые руды,
- руды драгоценных металлов,
- необработанный цинк,
- щелочноземельные металлы,
- оксиды цинка,
- оксиды хрома,
- стеклянные изделия,
- искусственный жемчуг,
- автомобильные запчасти.
Санкции против Беларуси
Сегодняшний пакет также включает меры в отношении Беларуси, аналогичные введенным против России:
- торговые мероприятия (запрет на импорт товаров, приносящих значительные доходы Беларуси,
- ограничения на экспорт, связанные с военной индустрией.
Ограничения против физических лиц
ЕС вносит в санкционный список 8 человек за распространение российской военной пропаганды и вклад в распространение манипулятивного нарратива в отношении Украины.
Согласно новому пакету, ЕС вносит в список генерал-майора и военного преступника, участвовавшего в пытках, казнях и надругательстве над телами украинских военнослужащих, включая военнопленных.
ЕС усиливает правовую защиту операторов ЕС в судебных процессах, позволяя судам ЕС и государствам-членам не признавать и не выполнять какого-либо судебного решения, полученного в результате судебных производств российских судов.
Соответствующие правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Напомним, что Украина уже начала работунад 22-м пакетом санкций против России - в нем, в частности, будут доказательства похищения украинских детей.
21-й пакет санкций Евросоюза против России станет самым сильным за последние четыре года. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.