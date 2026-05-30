Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
США призвали союзников в Азии готовиться к противостоянию с Китаем

09:41 30.05.2026 Сб
Защищать себя придется самим. Какую беспрецедентную сумму теперь требуют от партнеров для сдерживания Китая?
aimg Мария Науменко
США призвали союзников в Азии готовиться к противостоянию с Китаем фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)
Министр обороны США Пит Хегсет призвал азиатских союзников резко увеличить военные расходы и предупредил о росте угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, Гегсет подчеркнул, что США нуждаются в более сильных и более самостоятельных союзниках.

"Существует обоснованная тревога относительно исторического наращивания военной мощи Китая и расширения его военной деятельности в регионе и за его пределами", - заявил глава Пентагона.

По его словам, доминирование любого государства в Тихоокеанском регионе может нарушить существующий баланс сил.

"Ни одно государство, включая Китай, не может навязывать свою гегемонию и ставить под сомнение безопасность или процветание нашей страны и наших союзников", - подчеркнул он.

Вашингтон хочет видеть большие оборонные бюджеты

Хегсет заявил, что США ожидают от союзников и партнеров увеличения военных расходов до 3,5% ВВП.

По его словам, страны региона уже планируют инвестировать около 1,5 трлн долларов в развитие своих вооруженных сил.

В то же время министр подчеркнул, что целью Вашингтона является не эскалация, а обеспечение стабильности.

"То, чего они хотят, и то, что предоставляют Соединенные Штаты, - это дисциплинированная сила, непоколебимая решимость и лидерство, достаточно уверенное, чтобы говорить и действовать мягко, имея при этом мощное оружие", - пояснил глава американского оборонного ведомства.

В то же время Гегсет повторил позицию президента США Дональда Трампа о необходимости более справедливого распределения расходов на оборону среди союзников.

"Эпоха, когда Соединенные Штаты субсидировали оборону богатых стран, закончилась. Нам нужны партнеры, а не протектораты", - заявил глава Пентагона.

Он добавил, что крепкий альянс невозможен без равномерного распределения ответственности.

"Мы не будем иметь крепкого альянса, если не все будут брать на себя ответственность. Никакого паразитирования", - подчеркнул Хегсет.

При этом он положительно оценил вклад Южной Кореи, Австралии, Филиппин, Сингапура, Малайзии, Таиланда и Японии в укрепление региональной безопасности.

Отношения между США и Китаем

Несмотря на жесткие оценки относительно военного усиления Китая, Хегсет отметил, что отношения между Вашингтоном и Пекином в последнее время улучшились.

По его словам, военные обеих стран чаще поддерживают прямые контакты, что помогает избегать опасной эскалации.

Представитель китайской делегации, старший научный сотрудник Университета Цинхуа и полковник в отставке Чжоу Бо охарактеризовал отношения между США и Китаем как "сложные".

Однако он отметил, что в этом году Хегсет выбрал "гораздо лучший тон", чем в прошлом, связав это изменение с визитом Трампа в Китай.

"Обе стороны имеют открытые каналы коммуникации, ситуация не такая преувеличенная, как ее изображает внешний мир", - добавил Чжоу.

Заявления главы Пентагона прозвучали на фоне беспокойства относительно возможной эскалации вокруг Тайваня. Ранее Международный институт стратегических исследований (IISS) заявил, что потенциальный конфликт между США и Китаем из-за острова может в конце концов дойти даже до ядерного уровня.

В отчете также отмечается, что Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно становится центром новой гонки вооружений.

Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
Россию вновь атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве