Китай за 2025 год получил десятки партий подсанкционного российского газа

Западные антироссийские санкции не остановили Китай от закупки сжиженного природного газа России. В течение прошлого года китайские компании получили 22 партии СПГ двух российских проектов, которые находятся под санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и LSEG пишет, что одна партия российского СПГ отправилась в Китай с "Портовой", а остальные - с экспортного проекта Arctic LNG 2.
Оба российских проекта находятся под санкциями как США, так и Европы. В то же время две государственные компании Китая владеют долями по 10% в Arctic LNG 2, что объясняет активные закупки подсанкционного СПГ России.
Все 22 партии газа были доставлены в СПГ-терминал Бэйхай, который расположен на юго-западном побережье Китая. Из "Портовой" в Бэйхай танкер прибыл только один раз 8 декабря.
Reuters сообщило, что владельцев и операторов судов, которые транспортировали подсанкционный газ в Китай, установить не удалось.
Напомним, ранее СМИ писали, что Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Пекин покупает российский газ по сниженной цене.
Отметим, недавно российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это является очередным признаком усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.
РБК-Украина также писало, что экспорт сжиженного природного газа России в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре. Это произошло из-за того, что покупатели отбросили риск западных санкций, чтобы получить доступ к более дешевому топливу.
Кроме того, западные санкции заставили страну-агрессора на несколько лет отложить свои планы по утроению производства сжиженного природного газа.