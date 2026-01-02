Китай за 2025 год получил десятки партий подсанкционного российского газа

Агентство со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и LSEG пишет, что одна партия российского СПГ отправилась в Китай с "Портовой", а остальные - с экспортного проекта Arctic LNG 2.

Оба российских проекта находятся под санкциями как США, так и Европы. В то же время две государственные компании Китая владеют долями по 10% в Arctic LNG 2, что объясняет активные закупки подсанкционного СПГ России.

Все 22 партии газа были доставлены в СПГ-терминал Бэйхай, который расположен на юго-западном побережье Китая. Из "Портовой" в Бэйхай танкер прибыл только один раз 8 декабря.

Reuters сообщило, что владельцев и операторов судов, которые транспортировали подсанкционный газ в Китай, установить не удалось.