Китай за 2025 рік отримав десятки партій підсанкційного російського газу

Агентство з посиланням на дані аналітичних компаній Kpler і LSEG пише, що одна партія російського СПГ відправилася до Китаю із "Портової", а решта - з експортного проєкту Arctic LNG 2.

Обидва російських проєкти перебувають під санкціями як США, так і Європи. Водночас дві державні компанії Китаю володіють частками по 10% в Arctic LNG 2, що пояснює активні закупівлі підсанкційного СПГ Росії.

Усі 22 партії газу було доставлено до СПГ-термінала Бейхай, який розташований на південно-західному узбережжі Китаю. З "Портової" до Бейхаю танкер прибув лише одного разу 8 грудня.

Reuters повідомило, що власників та операторів суден, які транспортували підсанкційний газ до Китаю, встановити не вдалося.