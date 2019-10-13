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У Кенії в результаті вибуху фугасу загинули 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 10:39
У Кенії в результаті вибуху фугасу загинули 10 осіб
Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Автомобіль правоохоронців наїхав на саморобний вибуховий пристрій

У суботу, 12 жовтня, на кордоні Сомалі і Кенії стався вибух придорожнього фугасу, в результаті чого загинули щонайменше десять кенійських правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, автомобіль наїхав на саморобний вибуховий пристрій.

"Старший офіцер кенійської поліції розповів, що правоохоронці загинули, коли їхній автомобіль наїхав на саморобний вибуховий пристрій, який, ймовірно, заклали бойовики аль-Шабаб", - йдеться в повідомленні.

Автомобіль, в якому перебували правоохоронці, отримав серйозні пошкодження. Трагедія сталася на дорозі між населеними пунктами і Дамаяле.

Співрозмовник агентства додав, що на місце інциденту був відряджений загін спецназівців, які повинні дати відсіч бойовикам.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Кенії Найробі стався обвал у місцевій школі, в результаті чого загинули семеро дітей, і близько 57 отримали поранення.57 студентів були доставлені в лікарню для лікування.

Крім того, 1 вересня в Кенії в національному парку "Ворота пекла" в результаті повені загинули 6 туристів, ще один пропав без вісті.

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