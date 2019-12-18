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У Китаї стався потужний землетрус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 06:26
У Китаї стався потужний землетрус, є постраждалі
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Відомо про мінім п'ять постраждалих

П'ять осіб отримали поранення станом на 10 годину ранку в середу, 18 грудня, після землетрусу силою 5,2 балу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Хinhua net.

Землетрус на глибині 14 км сталося в повіті Цзичжун в місті Нейцзян, провінція Сичуань на південному заході Китаю, о 8:14 ранку. Команди медичного персоналу і пожежних були направлені для проведення рятувальних робіт. Всі постраждалі були відправлені до лікарні.

План реагування на надзвичайні ситуації був активований залізничним департаментом, включаючи обмеження швидкості і капітальний ремонт операційної системи, що призвело до затримки деяких поїздів.

Нагадаємо, раніше відбулося землетрусу на Філіппінах, в результаті якого загинули щонайменше чотири людини. Ще десятки отримали поранення.

У Китаї на шахті стався обвал вугілля, десятки загиблих Подвійний землетрус на Філіппінах: загинула людина і 14 постраждали
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