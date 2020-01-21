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У Китаї оголошено вирок екс-главі Інтерполу

Новини » Політика     21.01.2020 - 09:14
У Китаї оголошено вирок екс-главі Інтерполу
Фото: Мен Хунвэй (interpol.int)

Мен Хунвей засуджений до 13,5 років в'язниці

Колишній голова Інтерполу Мен Хунвей засуджений до 13,5 років в'язниці. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

У жовтні 2018 року стало відомо про зникнення глави Інтерполу. Мен Хунвей тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня. Пізніше в Китаї повідомили, що він перебуває під слідством. Його затримували для допиту. Відзначимо, в КНР він також займав посаду заступника міністра громадської безпеки.

Після цього Хунвей подав заяву про відставку.

8 жовтня 2018 року в Міністерстві громадської безпеки Китаю повідомили, що Мен Хунвей знаходиться під слідством за підозрою в хабарництві. Після цього його дружина просила про політичний притулок для себе і своїх дітей у Франції.

Додамо, Мен Хунвей був обраний президентом Інтерполу в листопаді 2016 року, термін його повноважень закінчувався в 2020 році. До обрання в листопаді 2016 року президентом Інтерполу Мен Хунвей був заступником міністра громадської безпеки Китаю.

Нового голову організації обрали 21 листопада 2018 року. Ним став Кім Чон Ян.

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