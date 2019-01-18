Дружина екс-президента Інтерполу Хунвея просить політпритулку у Франції

Фото: Мен Хунвэй (interpol.int)

Грейс Мен і її семирічні діти-близнюки живуть у Ліоні

Дружина екс-глави Інтерполу Мена Хунвея, якого тримають під вартою в Китаї, просить про політичний притулок для себе і своїх дітей у Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Грейс Мен і її семирічні діти-близнюки живуть в Ліоні, де знаходиться штаб-квартира Інтерполу.

5 жовтня 2018 року стало відомо про зникнення глави Інтерполу. Мен Хунвей тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня. Пізніше в Китаї повідомили, що він перебуває під слідством. Його затримали для допиту. Відзначимо, в КНР він також займає посаду заступника міністра громадської безпеки.

Незабаром Хунвей подав заяву про відставку.

8 жовтня 2018 року в Міністерстві громадської безпеки Китаю повідомили, що Мен Хунвей знаходиться під слідством за підозрою в хабарництві.

Нового голову організації обрали 21 листопада 2018 року. Їм став Кім Чон Ян.