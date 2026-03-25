Качество воздуха в Киеве ухудшилось: кто из людей в зоне риска и где ситуация самая сложная

Утром 25 марта в Киеве зафиксировали вредное для чувствительных групп людей загрязнение атмосферного воздуха. Местами ситуация может быть даже несколько серьезнее.
Согласно данным украинской экологической системы SaveEcoBot, которая мониторит информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени, сейчас в городе в среднем фиксируется "вредный уровень для чувствительных групп".
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
По состоянию на 10:00 25 марта 2026 года он был равен 110, что считается вредным для чувствительных групп загрязнением атмосферного воздуха.
Данные SaveEcoBot свидетельствуют о том, что ситуация с воздухом в столице может вызвать дискомфорт при дыхании:
Учитывая это жителям и гостям Киева рекомендуют:
Исходя из карты SaveEcoBot, самая сложная ситуация с качеством воздуха наблюдалась утром на левом берегу Киева и в некоторых локациях на правом.
Местами фиксируют "красный" - вредный уровень загрязнения (на левом берегу - с индексом 165-169).
Между тем данные на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в столице (исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА) фиксируют самый высокий показатель общего индекса качества воздуха (99) по адресу улица Архитектора Вербицкого, 26.
Речь идет также про левый берег Киева.
При этом стоит заметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
Следовательно, чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Напомним, что в январе 2026 года в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения (вызванных вражескими обстрелами), в столице произошел сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.
Из-за этого данные о состоянии атмосферного воздуха в Киеве могут быть временно недоступными или неточными.
При подготовке материала были использованы следующие источники: данные системы SaveEcoBot и карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, пресс-служба КГГА.
