Якість повітря у Києві погіршилась: хто з людей у зоні ризику та де ситуація найскладніша

Що відомо про ситуацію з якістю повітря у Києві

Згідно з даними української екологічної системи SaveEcoBot, яка моніторить інформацію про якість повітря в Києві у режимі реального часу, зараз у місті в середньому фіксується "шкідливий рівень для чутливих груп".

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Станом на 10:00 25 березня 2026 року він дорівнював 110, що вважається шкідливим для чутливих груп забрудненням атмосферного повітря.

Дані системи станом на 10:00 середи, 25 березня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Хто може відчувати дискомфорт та що робити

Дані SaveEcoBot свідчать про те, що ситуація з повітрям у столиці може спричинити дискомфорт при диханні:

у людей із захворюваннями легенів (таких як астма);

у людей із серцевими захворюваннями;

у дітей;

у літніх людей.

З огляду на це мешканцям і гостям Києва рекомендують:

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

закрити вікна;

ввімкнути очищувач повітря (якщо він є);

відмовитись від прогулянки (якщо наявні проблеми зі здоров'ям).

Де в Києві ситуація з повітрям найгірша

Виходячи з карти SaveEcoBot, найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігалась зранку на лівому березі Києва та в деяких локаціях на правому.

Місцями фіксують "червоний" - шкідливий рівень забруднення (на лівому березі - з індексом 165-169).

Карта SaveEcoBot станом на ранок середи, 25 березня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Тим часом дані на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря у столиці (виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА) фіксують найвищий показник загального індексу якості повітря (99) за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26.

Йдеться також про лівий берег Києва.

Карта Департаменту КМДА станом на ранок 25 березня (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

При цьому варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю).

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Нагадаємо, що в січні 2026 року в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання (спричинених ворожими обстрілами), у столиці стався збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.