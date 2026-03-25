Якість повітря у Києві погіршилась: хто з людей у зоні ризику та де ситуація найскладніша

Зранку 25 березня у Києві зафіксували шкідливе для чутливих груп людей забруднення атмосферного повітря. Місцями ситуація може бути навіть дещо серйознішою.
Докладніше про ситуацію з якістю повітря у столиці, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з даними української екологічної системи SaveEcoBot, яка моніторить інформацію про якість повітря в Києві у режимі реального часу, зараз у місті в середньому фіксується "шкідливий рівень для чутливих груп".
При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.
Станом на 10:00 25 березня 2026 року він дорівнював 110, що вважається шкідливим для чутливих груп забрудненням атмосферного повітря.
Дані SaveEcoBot свідчать про те, що ситуація з повітрям у столиці може спричинити дискомфорт при диханні:
З огляду на це мешканцям і гостям Києва рекомендують:
Виходячи з карти SaveEcoBot, найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігалась зранку на лівому березі Києва та в деяких локаціях на правому.
Місцями фіксують "червоний" - шкідливий рівень забруднення (на лівому березі - з індексом 165-169).
Тим часом дані на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря у столиці (виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА) фіксують найвищий показник загального індексу якості повітря (99) за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26.
Йдеться також про лівий берег Києва.
При цьому варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:
Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Нагадаємо, що в січні 2026 року в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання (спричинених ворожими обстрілами), у столиці стався збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.
Через це дані про стан атмосферного повітря в Києві можуть бути тимчасово недоступними або ж неточними.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: дані системи SaveEcoBot і карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, прес-служба КМДА.
