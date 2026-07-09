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Кислица рассказал, как Мединский на переговорах упоминал о "турецких и шведских войнах"

08:44 09.07.2026 Чт
2 мин
Также Кислица объяснил тактику Украины на переговорах с Россией
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Кислица рассказал, как Мединский на переговорах упоминал о "турецких и шведских войнах" Фото: первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица (Getty Images)
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Помощник президента России Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле тратил много времени на рассказы о турецких и шведских войнах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

"Аудиоспам" от российской делегации

По словам дипломата, стамбульские встречи были переполнены излишними разговорами. Российская сторона постоянно прибегала к лекциям и собственным нарративам.

"В целом те стамбульские встречи были загромождены таким "аудиоспамом", когда со стороны российской стороны неслось очень много лекций, нарративов", - рассказал Сергей Кислица.

На вопрос журналиста, говорилось ли о печенегох и половцах, дипломат уточнил, какие именно темы поднимал Мединский.

"Турецкие, шведские войны, кто кому что там сделал… Мединский очень много времени уделял всяким историческим экскурсам, и для него это очень важно, хотя мы помним все проблемы с его диссертациями и плагиатами. Поэтому такое, чем бы ребенок не радовался", - отметил Кислица.

Как действовала украинская делегация

Кислица объяснил, что украинская сторона заранее договорилась о совместной тактике поведения в ходе таких разговоров.

"У нас была очень слаженная работа нашей делегации, мы еще тогда договорились о том, что мы не будем вовлекаться в эти исторические дискуссии, что мы дадим россиянам выговориться и тогда уже попытаемся возвращаться к сути вопроса", - рассказал дипломат.

Ранее сообщалось о ходе переговорного процесса между Украиной и Россией.

По словам Кислицы, в 2026 году состоялось несколько раундов переговоров:

  • две встречи прошли в Абу-Даби;
  • одна полноценная трехсторонняя встреча состоялась в Женеве;
  • отдельно проходили двусторонние встречи, когда руководители делегаций встречались без других сторон.

Кроме того, параллельно велась дополнительная работа. По словам дипломата, большую часть этой деятельности выполнял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Дипломат отметил, что принципиальное отличие 2026 года состоит в том, что еще до начала иранской кампании переговоры уже имели формат полноценных трехсторонних встреч.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре сравнил войну в Украине с "дракой двоих в парке" и заявил, что работа над мирным соглашением продолжается, хотя и не проста.

Также сообщалось, что власти Украины решили отказаться от 28-пунктного мирного плана Трампа и добивается нового соглашения с Россией из-за изменения ситуации на фронте.

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