Кислица рассказал, как Мединский на переговорах упоминал о "турецких и шведских войнах"
Помощник президента России Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле тратил много времени на рассказы о турецких и шведских войнах.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.
"Аудиоспам" от российской делегации
По словам дипломата, стамбульские встречи были переполнены излишними разговорами. Российская сторона постоянно прибегала к лекциям и собственным нарративам.
"В целом те стамбульские встречи были загромождены таким "аудиоспамом", когда со стороны российской стороны неслось очень много лекций, нарративов", - рассказал Сергей Кислица.
На вопрос журналиста, говорилось ли о печенегох и половцах, дипломат уточнил, какие именно темы поднимал Мединский.
"Турецкие, шведские войны, кто кому что там сделал… Мединский очень много времени уделял всяким историческим экскурсам, и для него это очень важно, хотя мы помним все проблемы с его диссертациями и плагиатами. Поэтому такое, чем бы ребенок не радовался", - отметил Кислица.
Как действовала украинская делегация
Кислица объяснил, что украинская сторона заранее договорилась о совместной тактике поведения в ходе таких разговоров.
"У нас была очень слаженная работа нашей делегации, мы еще тогда договорились о том, что мы не будем вовлекаться в эти исторические дискуссии, что мы дадим россиянам выговориться и тогда уже попытаемся возвращаться к сути вопроса", - рассказал дипломат.
Ранее сообщалось о ходе переговорного процесса между Украиной и Россией.
По словам Кислицы, в 2026 году состоялось несколько раундов переговоров:
- две встречи прошли в Абу-Даби;
- одна полноценная трехсторонняя встреча состоялась в Женеве;
- отдельно проходили двусторонние встречи, когда руководители делегаций встречались без других сторон.
Кроме того, параллельно велась дополнительная работа. По словам дипломата, большую часть этой деятельности выполнял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Дипломат отметил, что принципиальное отличие 2026 года состоит в том, что еще до начала иранской кампании переговоры уже имели формат полноценных трехсторонних встреч.
Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре сравнил войну в Украине с "дракой двоих в парке" и заявил, что работа над мирным соглашением продолжается, хотя и не проста.
Также сообщалось, что власти Украины решили отказаться от 28-пунктного мирного плана Трампа и добивается нового соглашения с Россией из-за изменения ситуации на фронте.