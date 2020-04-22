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У Кіровоградській області одужали 8 осіб, хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 11:43
У Кіровоградській області одужали 8 осіб, хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Загалом від коронавірусу одужали 25 жителів регіону

У Кіровоградській області одужали 8 українців, хворих на коронавірус. Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь.

За його словами, більшість одужавших пацієнтів - жителі Кропивницького.

"Ще 8 мешканців Кіровоградщини, які хворіли на коронавірус, одужали. Йдеться про 7 жителів Кропивницького: 53-річну жінку, 66-річного чоловіка, 30-річного чоловіка, 40-річну жінку, 25-річного чоловіка, 45-річного чоловіка та 49-річну жінку, яка є медпрацівником обласного госпіталю ветеранів війни", - повідомив Балонь.

Також одужала 43-річна мешканка міста Долинськ, яка перебувала вдома на самоізоляції. У неї була зафіксована легка форма коронавірусу.

Загалом у Кіровоградській області від коронавірусу одужали 25 людей. Найбільше таких пацієнтів у Києві - 39. По 34 випадки одужання зафіксовано у Чернівецькій, Черкаській та Тернопільській областях. Загалом в Україні від COVID-19 одужали 467 пацієнтів.

Нагадаємо, за добу коронавірусом інфікувалися 467 українців. Станом на ранок 22 квітня лабораторно підтверджено 6592 випадки зараження. Від коронавірусу за добу померли 13 українців. Загальна кількість смертей від інфекції - 174.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Кіровоградській області від коронавірусу померли двоє медиків.

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